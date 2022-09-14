Toprak erozyonu nedir, en çok nerede görülür? Toprak erozyonuna neden olan faktörler nelerdir?

Kümeler hâlinde bulunan toprak, taşınabilir tanelere parçalanıp su ve havanın etkisiyle farklı bir alana geçmesine "toprak erozyonu" denir. Toprak erozyonu devamlılığı olan bir süreçtir. Korkutucu ve ürkütücü doğa olaylarından biri olan erozyonun dünyaya pek çok olumsuz etkisi bulunur. Ancak erozyondan korunmanın ve önlemenin pek çok farklı yolu bulunur.

Toprak erozyonu nedir?

Toprak kümelerinin çeşitli nedenlerle parçalanıp rüzgâr ve su gibi doğal faktörler ya da beşerî faktörler sonucunda olduğu yerden başka bir yere taşınmasıdır. Erozyonun en önemli doğal nedeni toprağın aşınıp taşınmaya müsait hâle gelmesidir. Özellikle bitki örtüsü yönünden zayıf olan toprakların taşınımı daha kolaydır. Bitki kökleri, toprağı tutarak ya da toprak parçalarının önünde set oluşturarak erozyonu önleyebilir. Aynı zamanda rüzgâr ve yağmurun etkisini azaltır. Beşerî nedenlerden en önemlisi de bilgisiz tarım yapılmasıdır.

Toprak erozyonu ayrıca çeşitli coğrafi şekiller de oluşturur. Doğal etmenlerle gerçekleşen toprak erozyonu, bitki örtüsünün altında yavaş bir şekilde ilerler. Dengeli ve zamana yayılmış bir şekilde toprak hareket eder. Bu tür erozyonlara "doğal erozyon" ya da "jeolojik erozyon" denir. En verimli delta ve kıyı ovaları doğal erozyonla oluşmuştur. Ihlara Vadisi ya da Melendiz Çayı toprak erozyonuna örnektir.

Toprak erozyonuna neden olan faktörler

Erozyon sonucunda toprağın verimli üst kısmı taşınır. Böylece toprak verimsizleşir ve tarımsal üretimde problemler ortaya çıkar. Toprak erozyonuna neden olan faktörler:

Engebenin fazla olduğu yerlerde bitki örtüsünün cılız olması

Yağış rejiminin düzensizliği

Tarlaların eğimin zıttı yönünde sürülmemesi

Eğimli yamaçların tarım için kullanılması

Nadas uygulanması

Anız yakılması

Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

Hayvanların aşırı otlatılması

Akarsu taşkınları

Sağanak yağış şeklinde yağışların olması

Toprak erozyonunu önlemek için neler yapabiliriz?

Bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma yapılmalıdır.

Tarım yapan kişilerin bilgilendirilmesi sağlanarak bilinçsiz tarımın önüne geçilmelidir.

Tarım alanları paralel sürülmeli ve taraça yapılmalıdır.

Baraj gölü yamaçları ağaçlandırılmalıdır.

Nöbetleşe tarım yöntemi kullanılarak toprağın boş kalması önlenmelidir.

Toprak erozyonu en çok nerelerde görülür?

Erozyonun sık yaşandığı olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'dir. Ülkemizde özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu tarafında görülür. Türkiye'de erozyon, Kuzey Amerika'ya göre 6 kat fazladır. Avrupa'da görülen erozyondan da 17 kat daha fazla görülür. Türkiye'deki erozyon sonucunda bir yılda 500 milyon ton verimli toprak kaybedilebilmektedir.

Erozyonun büyük bir çoğunluğu tarım alanlarında yaşanır. Bu durum da insan faktörünün erozyon üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Tarım alanlarının 3/4’ünde toprak erozyonu meydana gelir ve arazilerin %70’i özelliklerini kaybeder. Dünya genelinde ise erozyon toplam %30 civarında çölleşmeye neden olmuştur. Dünya genelinde erozyon nedeniyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunur.



