SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İspanya'daki sprint yarışında 13. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin sprint yarışında 13. oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İspanya'daki sprint yarışında 13. oldu
Emre Şen

Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19.37.995'lik derecesiyle Ducati Lenovo Team takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'den Mario Lemina için flaş açıklama!Başakşehir'den Mario Lemina için flaş açıklama!
Fenerbahçe’nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandıFenerbahçe’nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.