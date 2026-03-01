SPOR

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucu

Motosiklet sporunun en büyük sahnesine çıkan ilk Türk isim Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye Tayland'da "merhaba" dedi. Üç kez Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak, yeni ve çok daha zorlu bir maceranın startını 17. sıradan verdi.

Cevdet Berker İşleyen

Motosiklet dünyasının zirvesi MotoGP'de yeni bir sayfa açıldı. Dünya Superbike şampiyonasında 2021, 2024 ve 2025 yıllarında üç kez şampiyonluk yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, bu kez motosiklet sporununen prestijli platformuna adım attı ve Tayland Grand Prix'siyle MotoGP kariyerini resmen başlattı.

TÜRK SPORCU TARİH YAZDI

Razgatlıoğlu'nun Tayland'daki startı yalnızca kişisel bir ilk değil, aynı zamanda ulusal bir milat. Türk spor tarihine geçen bu an, Razgatlıoğlu'nu MotoGP pistlerinde yarışan ilk Türk sporcu yaparak onu ayrı bir yere taşıdı.

17. SIRADAN BAŞLANGIÇ

Toprak Razgatlıoğlu nun MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucu 2

Sezonun açılış yarışı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden tamamlandı. Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sınavını 17. sırada noktaladı. Yeni bir kategoriye, yeni bir motosiklete ve yeni bir rekabet ortamına uyum sağlama sürecinde atılan bu ilk adım, ilerleyen haftalarda nasıl bir Toprak göreceğimizin de habercisi niteliğinde.

ZİRVEDE BEZZECCHI

Yarışta en parlak performansı ise Marco Bezzecchi sergiledi. İtalyan pilot, 26 turun sonunda liderliği kimseye bırakmayarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

