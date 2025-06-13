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Toprak Razgatlıoğlu, podyum mücadelesi için İtalya’da

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'nın 2025 sezonunda altıncı yarışına 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya’da çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu, podyum mücadelesi için İtalya’da
Berker İşleyen

Dünya Superbike Şampiyonası’nda iki kez şampiyon olan, gelecek sezon ise MotoGP’de yarışacak Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK’da sezonun altıncı yarışında 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya’daki Emilia-Romagna’da mücadele edecek.

MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak Toprak Razgatlıoğlu’nun İtalya’daki hedefi, Türk bayrağını dalgalandırmak. Elinden gelenin en iyisini yapacağını ve podyum için mücadele edeceğini belirten milli sporcu, “Bu hafta sonu Emilia-Romagna’da piste çıkacağım için inanılmaz heyecanlıyım. Bu pistin benim için özel bir yeri var. Tarihe tanıklık etmiş, pek çok efsaneye ev sahipliği yapmış, gerçekten karakterli bir yer. Geçtiğimiz haftalarda takımımla birlikte çok sıkı çalıştık. Motosikletimizi Imola'ya en iyi şekilde hazırlamak için veri analizleri yaptık. Her seansta en iyimizi vermek ve podyum için mücadele etmek istiyoruz. Emilia-Romagna’da da Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONA EKİM AYINDA İSPANYA’DA SONA ERECEK

Toprak’ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya’daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya’da devam edecek. Organizasyon Ekim ayında İspanya’daki Jerez pistinde son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
MotoGP
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