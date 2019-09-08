SPOR

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 3. oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında 3. oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 3. oldu

Algarve bölgesiyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 0.1 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

İlk yarışta 6. sırayı alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 4.5 saniye arkasında 3. sırada bitirdi. Şampiyonanın 11. ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

  1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 490 puan
  2. Alvaro Bautista (İspanya): 399
  3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 249
  4. Michael van der Mark (Hollanda): 244
  5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 229
  6. Toprak Razgatlıoğlu: 223

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Osmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşindeOsmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşinde
Muaythai Zafer Kupası başladıMuaythai Zafer Kupası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Arda'dan Volkan paylaşımı

Arda'dan Volkan paylaşımı

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sporcu İstanbul'a geldi!

Ünlü sporcu İstanbul'a geldi!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

Milli takımımız Avrupa üçüncüsü

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 3. oldu

Toprak, Portekiz'de 3. oldu

Osmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşinde

Osmanlıspor basamakları tek tek çıkma peşinde

Muaythai Zafer Kupası başladı

Muaythai Zafer Kupası başladı

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

Kenan Sofuoğlu: Dünya Motokros Şampiyonası’na çok iyi hazırlandık

''Çok iyi hazırlandık''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.