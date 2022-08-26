Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu

İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi.

Otoport AVM'deki Yamaha servisindeki etkinliğe katılan Razgatlıoğlu, hayranlarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Razgatlıoğlu bir hayranının ise motosikletini imzaladı.



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