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Toprak Razgatlıoğlu sezonu Katar'da tamamlayacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu, yarından itibaren son ayak yarışları için Losail Pisti'ne çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu sezonu Katar'da tamamlayacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında Katar’da piste çıkacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın son ayak yarışları 24-26 Ekim tarihlerinde Katar’da yapılacak.

"Turkish Team" pilotu 299 puanlı Toprak, Pata Yamaha Takımı'ndan Alex Lowes (305) ve Michael Van Der Mark (304) ile dünya üçüncülüğü için mücadele veriyor.

5 bin 380 metrelik Losail Pisti’nde mücadele edecek sporcular yarın serbest antrenmanlara, 25 Ekim Cuma günü de Superpole yarışına çıkacak. Katar'da ilk yarış 25 Ekim Cuma TSİ 20.00'de başlayacak. Toprak, 26 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00’da Superpole, TSİ 20.00'de de ikinci yarışta mücadele edecek.

DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA SON YARIŞ ÖNCESİNDE İLK 5 SIRA ŞÖYLE:

1- Janothan Rea (İngiltere) 601 puan

2- Alvaro Bautista (İspanya) 460

3- Alex Lowes (İngiltere) 305

4- Van Der Mark (Hollanda) 304

5- Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye) 299

Öte yandan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasındaki birinciliğini ise Arjantin’de garantilemişti. Türk sporcu 299 puanla ilk sırada yer aldı.

2019 BAĞIMSIZ PİLOTLAR SIRALAMASINDA İLK 3 İSE ŞÖYLE:

1- Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye) 299 Puan

2- Marco Melandri (İtalya) 173

3- Jordi Torres (İspanya) 132

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Superbike Şampiyonası Losail Pisti Toprak Razgatlıoğlu Türkiye Motosiklet Federasyonu

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