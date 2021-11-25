Toprak Razgatlıoğlu'nun ailesi şampiyonluk gururu ve sevinci yaşıyor

UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde ipi göğüsleyen ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun ailesi, şampiyonluk gururunu ve mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Razgatlıoğlu'nun Sakarya'da yaşayan annesi Belgin Ungan, AA muhabirine, Toprak'ın motor serüveninin 5 yaşındayken babası sayesinde başladığını anlattı.

Toprak'ın küçükken yarış esnasında düştükten sonra hiçbir yarışını izleyemediğini aktaran Ungan, "Yarışları izlediğimde düştükten sonra rahatsızlanıyor, tansiyonum çıkıyor ve hasta oluyordum. Yarışlarda televizyonları, telefonları kapatıyorum. Yarış bitiminde beni arayıp söylüyorlar. Toprak'ın yarışlarda kazanması bizi mutlu ediyor ama kaza yapma ihtimali tedirgin ediyor." dedi.

Toprak'ı her zaman destekleyen Kenan Sofuoğlu'na teşekkür eden Ungan, "Kenan Sofuoğlu, bir ağabey, bir baba gibi her zaman yanındaydı. Toprak, Dünya Superbike'te şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Mutluyuz, gururluyuz. Başta Kenan Bey olmak üzere destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Ağabey Razgatlıoğlu: "Son yarışta üç gün boyunca uyuyamadım"

Alanya'da yaşayan ağabey Tümay Razgatlıoğlu ise kendisinin de bir zamanlar yarışçı olduğunu, motor tutkularının babaları "Tek teker Arif" sayesinde başladığını anlattı.

Babalarının motorla akrobasi gösterisi yaptığını anımsatan Razgatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Toprak, o dönem kros motorla yarışıyordu. Çok hiperaktif bir çocuktu, yerinde duramıyordu. O dönemlerde bisikletle akrobasi yapıyordu. Kros motoruyla yarışlara başlayarak motor camiasına girdi. 2012'de Red Bull seçmelerine hak kazandı. Kenan Sofuoğlu, 2014 yılında Toprak'ı misafir yarışçı olarak Fransa'ya çağırdı, ona motor ayarladı. Katıldığı ilk büyük yarışta birinci oldu, 2015'te Avrupa şampiyonu oldu, 2018'de iki kürsüsü vardı, 2019'da çok güzel sezon geçirdi, birincilik aldı. Fransa'da Word Superbike'ta 800'üncü yarışını kazandı. 16'ncı başlayıp yarışı birinci bitirerek Word Superbike tarihine adını yazdırdı."

Tümay Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ilk yarışın aşırı yağmur nedeniyle ertelendiğini, yarış öncesi heyecandan 3 gün uyuyamadığını dile getirdi.

Sofuoğlu'nun Toprak'a her zaman destek verdiğini anlatan Razgatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprak, yarışa çıktı, ikinci olarak bitirdi ve şampiyon oldu. Hepimiz duygulandık. Babam onun için çok çaba sarf etti, şampiyon olmasını çok istiyordu. Toprak, 'Bu şampiyonluğumu babam için aldım, babama armağan ediyorum' deyince ailecek duygulandık, ağladık. Bana, tanıdıklarımız tebrik mesajları ve ağlayarak videolar gönderdi. Şampiyon olduğu için mutluyuz, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Kenan ağabey, ağabeylik ve babalık etti, arkasında, yanında durdu. Sonsuz teşekkürleri hak ediyor."

