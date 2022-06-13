Toptancılıkla başladıkları bebe tekstilinde ihracatçı oldular

CEM ŞAN - Kayseri'de yaklaşık 8 yıl önce kurulan ve al-sat yaparken stok sorunu yaşadığı için üretici olmaya karar veren e-ticaret firması, tasarladığı bebek odası tekstili ve yeni doğan bebek gereçlerini 5 ülkeye ihraç eden konuma geldi.

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) katılan Mordesign Global Genel Müdürü Nazlı Temiz, firmalarının yaklaşık 8 yıl önce Kayseri'de kurulduğunu, ilk yıllarında toptan alıp sattıklarını söyledi.

Daha sonra sattıkları ürünleri kendileri üretmeye karar verdiklerini ifade eden Temiz "Yaklaşık iki yıldır hem üretip hem de satış yapıyoruz. Hem e-ticaret platformlarında satış yapıyoruz hem de yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz." dedi.

Daha çok yeni doğan bebek gereçleri ürettiklerini belirten Temiz, "Bebek odası tekstili olarak geçiyor. Tasarımlarımızın hepsi özel tasarım. Stilistlerimiz var. Onlarla birlikte Ar-Ge yapıp ürünleri geliştiriyoruz. Yeni doğanlar için nasıl daha faydalı olur, yeni doğan bebek ne ister, ona uygun yapıda ergonomik ürünler üretiyoruz." diye konuştu.

Temiz, cibinlikli ve büyük yataklar da ürettiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Beş yaşına kadar kullanılabilen büyük yataklar hem beşik hem de taşınabilir özellikte. Yeni doğan bebek, yastık kullanmadan düz bir zeminde yatmalı her zaman çünkü omurga gelişimini bu şekilde destekleyebiliyoruz. Ona uygun bir şekilde üretiyoruz ve bu portatif olduğu için taşınabilir, seyahat ederken, anne odasındayken her yere götürebiliyor. Bebek uyku anında rahatsız olmadan yerini yadırgamadan çok rahat bir şekilde uyuyabiliyor."

- "Ürünlerimizin tasarımı bize ait"

Yaklaşık 40 farklı ürün ürettiklerini ifade eden Temiz, şöyle devam etti:

"Oyun çadırları, bebek salıncakları, yeni doğan gereçlerinde yataklar, puset örtüleri, polar battaniye gibi ürünler üretip satıyoruz. En çok bebek yuvası (babynest) ürünlerimiz seviliyor ve tercih ediliyor. Tasarımlarımız gerçekten dikkat çekiyor. Markamız hem yurt dışında hem de yurt içinde oldukça biliniyor. Beş ülkeye ihracatımız var. Buraya gelmeden önce hatta son bir tırımızı gönderdik. Yunanistan, Kuveyt, Almanya ve İngiltere'ye ürün gönderiyoruz. Ürünlerimizin tasarımı bize ait. O yüzden kendi belirlediğimiz, uygun bütçede fiyatlarımızı koyup satışa sunabiliyoruz. Ürünlerimiz ve markamız yurt içinde çok beğenildiği için yurt dışına açılmaya karar verdik. Yurt dışına satışlarımız da şu anda da çok güzel gidiyor."

- "Tasarımlarımız çok dikkati çekiyor"

Temiz, firmanın Ar-Ge kısmında yaklaşık 25 kişinin çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda iki fason firmamız var. Bir de cezaevinde kurduğumuz 50 parkurluk bir yerimiz var, orada üretim yapıyoruz. Üretim kapasitemiz oldukça büyük. Şu an on-line mağazalarımız var. Onun dışında fiziki bir mağaza açılışı gerçekleştireceğiz. Kayseri firmasıyız. İlk mağaza açılışımız büyük ihtimalle Kayseri'de olur diye düşünüyorum. Bizim konseptimiz oldukça farklı. Oda tekstili ve yeni doğan gereçleri olduğu için çok dikkati çekiyor. Tasarımlarımız da çok dikkati çekiyor. O yüzden ürünlerimizi görenler bizi tebrik ediyor. Ürünlerimizi alanlar da çok memnun kalıyor. Fuarda Yunanistan ve Arap ülkelerinden oldukça ilgi gördük. Onlardan toplu siparişler aldık."

