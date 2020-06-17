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Torbalı'da üretimine başlanan kanolada ilk hasat sevinci

İZMİR HABERLERİ  | 17.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Torbalı'da üretimine başlanan kanolada ilk hasat sevinci

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde ilk kez ekimi yapılan kanolanın hasadına başlandı.

Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Torbalı’da hizmet veren DB Tarımsal Enerji Şirketi iş birliği ile Dalgıçlar ailesine ait 55 dekarlık alana kasım ayında ekilen kanola toplanmaya başlandı.

"Kanola Hasat Günü" etkinliğine Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, şirket personeli ve ziraat mühendisleri katıldı.

Kaymakam Ercan Öter, kanola ekili arazide incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Torbalı'nın sanayi ve tarım alanında önemli bir ilçe olduğuna dikkati çekti.

Bölgede ürün çeşidini genişletmek istediklerini vurgulayan Kaymakam Öter, "Kanola da bizim için güzel bir başlangıç oldu. Bizim çiftçimiz bir şeyi görmeden o işe girmez. Bugünün de bu yönüyle ayrı bir önemi var. Kanola bitkisinin özellikle alım garantili yetişmesi bizleri ayrıca sevindirdi. İnşallah bu başlangıç çevre il ve ilçelere yayılır." dedi.

Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, ilçedeki tarım arazilerini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ise kanola fiyatının beklentilerin üstünde açıklandığına işaret ederek, "Kanola eken üreticilerimiz artık emeklerinin karşılığını alacaklar. Torbalı’da bizim bu üretimi yapmamızın ayrıca önemi var. Ülkemiz için çok inandığımız enerji tarımı, bölgemiz için de çok önemli ve büyük katma değer sunacak. Kanola dışında ülkemizde ayrıca enerji tarımı bitkileri var. Bunlarda da üretime geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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