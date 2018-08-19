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Cengizli Roma iyi başladı

İTALYA HABERLERİ  | 19.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Torino'yu Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Cengiz Ünder 70 dakika sahada kaldı.

Cengizli Roma iyi başladı

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli futbolcumuz Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Justin Kluivert'in asistinde 89. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Roma, bu sonuçla Serie A'ya 3 puanla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Torino - Roma Cengiz Ünder edin dzeko Justin Kluivert

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