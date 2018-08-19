Cengizli Roma iyi başladı

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli futbolcumuz Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Justin Kluivert'in asistinde 89. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Roma, bu sonuçla Serie A'ya 3 puanla başladı.
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