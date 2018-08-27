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Torino, Adem Ljajic için Beşiktaş'tan 7 milyon euro istedi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Torino'nun 10 numarasını kiralamak için harekete geçti. Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Ljajic, 3 milyon Euro'ya 'Evet' dedi. Kulübü ise 7 milyon Euro istedi.

Torino, Adem Ljajic için Beşiktaş'tan 7 milyon euro istedi!

Beşiktaş, Ljajic transferini bitirdi mi? Beşiktaş'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen Adem Ljajic'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Beşiktaş ise kiralama formülünde ısrar ediyor.

Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.

SIRBİSTAN VE İTALYA MACERASI

Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan Ljajic'in bugüne kadar 32 kez giydiği milli forma ile 6 golü bulunuyor. Partizan'da yetişen Adem Ljajic, İnter, Roma ve Fiorentina gibi dev takımlarda forma giydi. Roma'dan iki yıl önce 9 milyon euro'ya Torino'ya transfer olan orta saha, geçen sezon Serie A'da 27 maçta 6 gol, 10 asistle toplamda 16 gole katkı sağladı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş torino Adem Ljajic

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