Torino, Adem Ljajic için Beşiktaş'tan 7 milyon euro istedi!

Beşiktaş, Ljajic transferini bitirdi mi? Beşiktaş'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen Adem Ljajic'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcu 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Beşiktaş ise kiralama formülünde ısrar ediyor.
Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.
SIRBİSTAN VE İTALYA MACERASI
Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapan Ljajic'in bugüne kadar 32 kez giydiği milli forma ile 6 golü bulunuyor. Partizan'da yetişen Adem Ljajic, İnter, Roma ve Fiorentina gibi dev takımlarda forma giydi. Roma'dan iki yıl önce 9 milyon euro'ya Torino'ya transfer olan orta saha, geçen sezon Serie A'da 27 maçta 6 gol, 10 asistle toplamda 16 gole katkı sağladı.
(Sabah)
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