Toronto Fred VanVleet'in yardımıyla kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Toronto Raptors, Fred VanVleet'in kariyerinin ve kulübünün sayı rekoru kırdığı maçta Orlando Magic'i 15 sayı farkla mağlup etti.

Sezonun 9. galibiyetini elde eden Raptors'ta VanVleet, 11'i üçlük olmak üzere rakip potaya 54 sayı attı. 14 denemesinde 11 isabetli üçlük atan VanVleet, NBA tarihinde bir maçta yüzde 75'in üzerinde isabet oranıyla 11 ve üstü üçlük atan üçüncü oyuncu olarak da tarihe geçti. Daha önce bunu, sadece Stephen Curry ve Zach LaVine başarmıştı. Kyle Lowry 14 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaparken, Norman Powell 23 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Magic'te Nikola Vucevic 21 sayı ve 18 ribaunt, Evan Fournier 21 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Cole Anthony 16 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

NETS YILDIZLARIYLA KAZANDI

Brooklyn Nets, sezonun 14. galibiyetini, Barclays Center'da konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 124-120 mağlup ederek aldı. Nets'te all-star oyuncular Kyrie Irving 39 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 23 sayı, 14 asist ve 11 ribaunt, Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribauntla takımına galibiyeti getirdi. Harden, maçtaki performansıyla NBA kariyerinde 50 triple-double barajına ulaşan 8'inci oyuncu oldu.