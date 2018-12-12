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Toronto Raptors 123 - 99 Los Angeles Clippers

NBA HABERLERİ  | 12.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 123-99 mağlup etti.

Toronto Raptors 123 - 99 Los Angeles Clippers

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers ile karşılaştı. Serge Ibaka'nın 25 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği maçtan 123-99 galip ayrılan Raptors, iki maç aradan sonra galip geldi.

Konuk takımda, Kyle Lowry 21, Jonas Valanciunas 16 sayılık performanslarıyla skora katkıda bulunurken, Clippers'ta ise Boban Marjanovic 18, Tyrone Wallace 15 sayıyla maçı tamamladı.

Popovich en çok kazanan 4. isim

San Antonio Spurs, sahasında Phoenix Suns'ı 111-86 mağlup etti.

Spurs'te Bryn Forbes 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, LaMarcus Aldridge 18, Dante Cunningham 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

T.J. Warren'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu Suns'ta ise Deandre Ayton 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, kariyerinde bin 211 galibiyete ulaştı ve NBA tarihinin en çok galibiyet elde eden isimleri arasında dördüncü sıraya yerleşti. İlk üç sırada bin 335 galibiyetle Don Nelson, bin 332 galibiyetle Lenny Wilkens, bin 221 galibiyetle Jerry loan bulunuyor.

Günün diğer mücadelesinde Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 111-104 yendi.

James Harden'ın 29 sayıyla takımın en skorer ismi olduğu Rockets'ta, Chris Paul 11 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
NBA toronto raptors los angeles clippers

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