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Toronto Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta

NBA HABERLERİ  | 08.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 105-92 yenerek sahasında oynayacağı 5. maç öncesi NBA final serisinde 3-1 üstünlük sağladı

Toronto Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 105-92 yenen Toronto Raptors, seride 3-1 öne geçti. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 2-1 geride olduğu final serisinin 4. maçında, tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden Toronto Raptors'ı ağırladı.

Warriors, soyunma odasına 4 sayı farkla (46-42) önde gitti ancak Raptors, 3. çeyrekteki etkili performansı sayesinde sahadan 105-92 galip ayrıldı. Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı ve 12 ribauntla "double double"a imza attı. Bu sezon play-off'larda 14. kez 30 sayı barajını geçen Leonard; Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant ve LeBron James'ten sonra bunu başaran 6. NBA oyuncusu oldu.

Serge Ibaka 20 sayı, Pascal Siakam da 19 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 6 asist, Klay Thompson 28 sayı ve Draymond Green 10 sayı, 12 asist, 9 ribauntla mücadele etti. Raptors, seyircisi önünde oynayacağı 5. karşılaşmayı kazanması halinde şampiyon olacak.

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Anahtar Kelimeler:
toronto raptors golden state warriors NBA

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