Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelenin ardından Boston Celtics'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.
Doğu Konferansı yarı final serisinin altıncı karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi 98-98 sona eren karşılaşmanın ilk uzatma bölümü de 106-106 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmadan 125-122 galip ayrılarak skoru 3-3'e getiren Raptors, seriyi son maça taşıdı.
Raptors'ta Kyle Lowry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Fred VanVleet ise 21 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Norman Powell 23 sayı, OG Anunoby ise 13 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.
Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Jaylen Brown 31 sayı ve 16 ribaunt, Jayson Tatum 29 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yapmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.
Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Clippers, iyi savunma yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.
Clippers'ta 30 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist üreten Kawhi Leonard galibiyette başrolü oynarken, Montrezl Harrell 15 sayı, Ivica Zubac ise 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı ve 11 ribaunt, Jamal Murray 18 sayı ve 7 asist, Michael Porter 15 sayıyla oynadı.
(AA)
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