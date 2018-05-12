Toronto Raptors'ta Casey dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Toronto Raptors, 7 sezondur başantrenörlük görevini üstlenen Dwane Casey'in görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Raptors'ı 2011-12 sezonundan bu yana çalıştıran başantrenör Casey'in görevine son verildiği belirtildi.
Normal sezonu 59 galibiyetle kulüp rekoru kırarak kapatan ve Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Toronto Raptors, şampiyonluk favorileri arasında gösterilmesine rağmen play-off'larda Cleveland Cavaliers'a 4-0 yenilerek elenmişti. Casey yönetiminde tarihinin en başarılı dönemini geçiren ve 7 sezonda 320 galibiyet ve 238 mağlubiyet alan Raptors, 5 kez üst üste play-off'lara kırarak bu alanda da kulüp rekorunu kırmıştı.
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