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Toros Dağları'nda üretilen Eğriçayır balının 4 çeşidine ödül verildi

30.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toros Dağları'nda üretilen Eğriçayır balının 4 çeşidine ödül verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın yükseklerinde kurulan kovanlarda üretilen "Dünyanın En İyi Balı" unvanına sahip Eğriçayır balının 4 çeşidi, 47. Dünya Arıcılık Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

Balın üretimini yapan firmadan yapılan açıklamaya göre, 47. Dünya Arıcılık Kongresi, 24-28 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kanada'nın Montreal kentinde 2019'da düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülünü kazanan Eğriçayır balının 4 çeşidine, bu yılki kongrede ödül verildi.

Polifloralı çiçek ve petek bal çeşitlerinin gümüş madalya kazandığı kongrede, meşe ve sedir balları da bronz madalyaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen firma yönetici ve üretici Celal Çay, Türk arıcılarının, dünyanın en iyi ballarını ürettiğini belirtti.

Eğriçayır balının, Erdemli'deki bala adı verilen 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretildiğini aktaran Çay, şunları kaydetti:

"Kongrede 4 madalya aldık, çok mutluyuz. Ballarımızı tüm dünyada tanıtma misyonunu sahipleniyoruz. Bu ödülü, Mersin'in florasına borçluyuz, çünkü Toroslar'daki çok çeşitli bitkiler var. Arılarımız buradan bal getirdiği zaman ballarımız lezzetli ve şifalı oluyor. Türk arıcıları olarak her geçen yıl daha kaliteli ballar üretiyoruz. Aldığımız ödüller bizi geliştiriyor."

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