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Toroslar Belediyesi canlı yayında dezenfeksiyon yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 18.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, canlı yayın sırasında dezenfeksiyon talebinde bulunan bir radyo istasyonunda dezenfekte çalışması yaptı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin’de yayın yapan Radyo Ülkü’de Serkan Tultak ve Hacı Bektaş Adıgüzel’in hazırlayıp sunduğu programına telefonla bağlanarak, Toroslar Belediyesi’nin korona virüse karşı aldığı tedbirleri anlatan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, oluşturdukları özel ekiple tüm ilçede seferberlik ilan ederek, dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını anlattı.Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı belediye olarak hazırlıklı olduklarını ve Türkiye’de de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ülkemizde korona virüs vakası görülmeden önce belediye olarak biz hazırlığımızı ve dezenfekten stokumuzu yapmıştık.

Toroslar Belediyesi, canlı yayın sırasında dezenfeksiyon talebinde bulunan bir radyo istasyonunda dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin’de yayın yapan Radyo Ülkü’de Serkan Tultak ve Hacı Bektaş Adıgüzel’in hazırlayıp sunduğu programına telefonla bağlanarak, Toroslar Belediyesi’nin korona virüse karşı aldığı tedbirleri anlatan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, oluşturdukları özel ekiple tüm ilçede seferberlik ilan ederek, dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını anlattı.
Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı belediye olarak hazırlıklı olduklarını ve Türkiye’de de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ülkemizde korona virüs vakası görülmeden önce belediye olarak biz hazırlığımızı ve dezenfekten stokumuzu yapmıştık. 7 gün önce ilçemizde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, eğitim kurumlarımızı, camileri, minibüsleri dezenfekte etmeye başladık ve bu çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği ve temas ettiği her yeri titizlikle dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında halka açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yaparak genelgedeki hususlara uymayan iş yerlerine tebligatta bulunuyoruz. Belediye hizmetlerimizi daha verimli hale getirme çabasındayız. Kadın Çocuk ve Danışma Merkezimiz de vatandaşlarımızla hem özel hem toplu görüşmeler yapıyordu. Toplu görüşmeleri erteledik. Özel görüşmelerde de online terapi hizmetine başladık" dedi.
Canlı yayın devam ederken stüdyo dezenfekte edildi
Dezenfeksiyon çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini anlatan Başkan Yılmaz, bu arada program sunucularından Hacı Bektaş Adıgüzel’in “İlçe sınırlarınızda değil fakat radyomuzda da dezenfeksiyon yapar mısınız?” talebine, “Elbette yaparız” yanıtını verdi. Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları için özel oluşturulan ekibi anında radyo binasının bulunduğu Alanya İş Merkezine sevk eden Başkan Yılmaz, canlı yayın devam ederken, radyoda dezenfeksiyon çalışması başlattı. Program yapımcıları duyarlılığından dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

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