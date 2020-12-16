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Toroslar Belediyesi ikinci ’sıfır atık belgesi’ni aldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek ikinci ’sıfır atık belgesi’ni aldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık oluşumunun azaltılmasının yanında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Toroslar Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek ikinci ’sıfır atık belgesi’ni aldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık oluşumunun azaltılmasının yanında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar, başarılı bir şekilde yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak hizmet binalarına ’Sıfır atık yönetim sistemini’ kuran belediye, Yunus Emre Kültür Merkezinin ardından belediyenin ana hizmet binası için de ’sıfır atık belgesi’ almaya hak kazandı.
Proje kapsamında belediye personeline eğitim verilerek, hizmet binalarındaki çöp kovalarını kaldıran belediye, çöp kovalarının yerine ambalaj atıkları (cam, kağıt, plastik, metal), organik ve diğer atıklar için toplama kutuları yerleştirdi. Tüm kriterleri yerine getirdikten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapan belediye, değerlendirme sonucunda ikinci sıfır atık belgesini de almayı başardı.
Park ve Bahçeler ve Makine İkmal Müdürlüğü binalarının da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.
"Temiz ve sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, doğaya ve çevreye duyarlı bir anlayışla çalıştıklarını ve bu kapsamda projeler geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Sağlıklı bir gelecek için ilçemizde ve kurumumuzda geri dönüşüm konusuna önem veriyoruz. Yeni nesle temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında belediyemizdeki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine geri dönüşüm kutularını yerleştirdik. Çalışmalarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirildi ve ikinci sıfır atık belgemizi aldık" dedi.

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