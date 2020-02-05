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Toroslar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 05.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını yaptı.Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toroslar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını yaptı.
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meclisin açılışında Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Yılmaz, "Şehit ateşi Mersinimize de düştü. Gülnar ilçesinden şehit olan kahraman askerimiz Uğur Katran’a ve silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Daha sonra gündem maddelerine geçilerek Toroslar Belediyesi’nin 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin imar ve şehircilik müdürlüğü gelirleri ile ilgili maddelerinde revize yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. İlgili konunun, Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar’ın sağlıklı ve planlı bir şekilde büyümesi amacıyla çalıştıklarını belirterek, 1. etap imar planının tamamlandığını söyleyen Yılmaz, "İlçemizin düzenli bir yapılaşmaya sahip olması için meslek odalarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Genel olarak fizibilite çalışmaları tamamlandı. İhtiyaç noktaları tespit edilmiş olup, belli bir plan dahilinde ilerleme kaydedeceğiz" şeklinde konuştu.
Mustafa Kemal, Arpaçsakarlar, Korukent, Mevlana ve Yalınayak mahallelerine yeni modern semt pazarlarının kurulacağının müjdesini veren Yılmaz, "Semt pazarlarımızla ilgili pazarcılar odamız, mahalle muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Yeni semt pazarları ile ilçe vatandaşımız ve esnafımız ihtiyaçlarını tek ve modern bir alandan temin edebilecekler. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarıdır. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
Toplantı, temenni ve öneriler bölümü ile son buldu.

Toroslar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

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