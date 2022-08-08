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Toroslar EDAŞ, Adana'da bakım ve yatırımlarına devam ediyor

08.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar EDAŞ, Adana'da bakım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 12 bin 540 trafo ve 35 bin 614 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 7 bin 826 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 15 trafo ile 191 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Adana'da toplam 78 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ, kentte 1293 yeni aydınlatma armatürünün montajını, yeni 84 elektrik panosu ve 25 trafo merkezi montajını da tamamladı. Ayrıca kentte 1821 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana toroslar edaş

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