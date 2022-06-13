Toroslar EDAŞ, Adana'ya 8 yılda 1,7 milyar lira yatırım yaptı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), 2013-2021 döneminde, Adana'da 1 milyar 700 milyon yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, şebeke ve ekipmanların bakımlarını tamamladı.

Elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013'den bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden şirket, son 8 yıllık dönemde Adana'da 1 milyar 700 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yatırım çalışmalarına ek olarak Toroslar EDAŞ 2017-2021 döneminde yaklaşık 128 milyon lira bütçeli bakım çalışması yaptı. Bakım çalışmaları kapsamında 36 bin 577 km havai/yer altı şebeke hattı bakımı ile 44 bin 421 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

- 332 bine yakın arıza giderildi

Toroslar EDAŞ bu süreçte yer altı şebeke uzunluğunu yüzde 165, trafo kurulu gücü ise yüzde 50 artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Bu kapsamda Adana'ya 1038 megavat kurulu gücünde olan 1520 adet trafo, 1796 kilometre yer altı alçak gerilim hattı, 906 kilometre yer altı orta gerilim hattı, 1815 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 603 kilometre havai orta gerilim hattı dağıtım şebekesine ilave edildi.

Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Adana'da 331 bin 730 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

