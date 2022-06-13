YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Toroslar EDAŞ, Adana'ya 8 yılda 1,7 milyar lira yatırım yaptı

Toroslar EDAŞ, Adana'ya 8 yılda 1,7 milyar lira yatırım yaptı

13.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar EDAŞ, Adana'ya 8 yılda 1,7 milyar lira yatırım yaptı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), 2013-2021 döneminde, Adana'da 1 milyar 700 milyon yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, şebeke ve ekipmanların bakımlarını tamamladı.

Elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013'den bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden şirket, son 8 yıllık dönemde Adana'da 1 milyar 700 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yatırım çalışmalarına ek olarak Toroslar EDAŞ 2017-2021 döneminde yaklaşık 128 milyon lira bütçeli bakım çalışması yaptı. Bakım çalışmaları kapsamında 36 bin 577 km havai/yer altı şebeke hattı bakımı ile 44 bin 421 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

- 332 bine yakın arıza giderildi

Toroslar EDAŞ bu süreçte yer altı şebeke uzunluğunu yüzde 165, trafo kurulu gücü ise yüzde 50 artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Bu kapsamda Adana'ya 1038 megavat kurulu gücünde olan 1520 adet trafo, 1796 kilometre yer altı alçak gerilim hattı, 906 kilometre yer altı orta gerilim hattı, 1815 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 603 kilometre havai orta gerilim hattı dağıtım şebekesine ilave edildi.

Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Adana'da 331 bin 730 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyorAkyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiAnkara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.