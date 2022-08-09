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Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

09.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yılın ilk yarısında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımla başarılı çalışmalara imza atıldı.

Şirket, Gaziantep'te hizmet verdiği 9 bin 657 trafo ve 23 bin 743 kilometre hat uzunluğunda kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar EDAŞ, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 5 bin 313 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi.

Şirket, söz konusu bölgede 523 pano ile 42 trafo ve 35 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1301 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Toplam 42 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 43 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 39 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

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