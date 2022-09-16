Toroslar EDAŞ, Hatay'ın Arsuz ilçesine 6,2 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), Hatay'a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla, 6,2 milyon lira büyüklüğündeki "Sahil Cadde Projesi"ni başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Hatay'da gerçekleştirdiği yatırım projeleriyle bölgenin artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlıyor. Şirket, proje kapsamında Arsuz ilçesinde 6,2 milyon lira bütçeli dev yatırımına haziranda başladı.

Hatay ili Arsuz İlçesine bağlı Nardüzü mahallesinde gerçekleştirilecek olan yatırımla bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planladı. Yatırım çalışmalarının eylülde tamamlanması planlanıyor.

Şirket, mevcut yüksek gerilim havai şebeke hattının yer altı hatlarıyla yenilenmesi, alçak gerilim havai hatların yenilenmesi ve yeni trafo merkezleri tesis edilerek, dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dağıtım hatlarında gerçekleştirilen yatırımlarla tedarik sürekliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Toroslar EDAŞ tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 5 kilometreyi geçecek. Bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke unsurları bertaraf edilerek yerine, 5 bin 500 metrelik yer altı yüksek gerilim hattı, dağıtım hatlarını taşıyan 240 adet galvanizli alçak gerilim direği, 7 bin 300 metreye yakın alçak gerilim hattı montajları yapılarak şebekeye dahil edilecek.

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri ise Toroslar EDAŞ tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Toroslar EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. Öte yandan kullanıcılar, bu duyurulara Toroslar "EDAŞ Mobil 186" uygulaması ve "186 Çağrı Merkezi" üzerinden ulaşabiliyor.

