Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım ve yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 11 bin 479 trafo ve 42 bin 98 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut'ta 5 bin 385 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 200 trafo ile 377 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Mersin'de toplam 22 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 268 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 26 elektrik panosu ve 10 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

