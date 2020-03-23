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Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi

MERSİN HABERLERİ  | 23.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini ertelediğini duyurdu.
Toroslar EDAŞ’tan yapılan açıklamada, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, halkın sorumluluk alarak evde kaldığı bu günlerde, elektrik kesintisi yaşamaması, elektrik ve elektriğe bağlı hizmetlerinin mümkün olduğunca aksamaması gerektiği düşüncesinden hareketle, planlı kesintilerin ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, "Acil durumlar ve yeni abone bağlantılarına yönelik kesintiler dışında, Toroslar EDAŞ bölgemizdeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verdiğimizi ancak bu süreçte ekiplerimizin tüm önleyici tedbirleri alarak, arızaların önlenmesi veya en kısa sürede giderilmesi için 7/24 sahada olduğunu bildiririz" denildi.

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