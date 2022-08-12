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Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Kilis'teki bakım çalışmalarını tamamladı

12.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar EDAŞ, yılın ilk yarısında Kilis'teki bakım çalışmalarını tamamladı

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ bu yılın ilk yarısı için koyduğu hedefleri başarıyla tamamladı.

Toroslar EDAŞ, Kilis'te hizmet verdiği 1217 trafo ve 3 bin 629 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 40 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 293 pano ile 97 trafo ve 15 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 117 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Kilis'te toplam 4 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte yeni 1 elektrik panosu montajını da tamamladı.

Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

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