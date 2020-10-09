Toroslar’da camilere hijyen desteği

Toroslar Belediyesince, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki cami ve Kuran kurslarına hijyen paketi hediye edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, camilerde dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak sürerken, korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlanan hijyen paketleri, belediye meclis üyeleri ile birlikte din görevlilerine teslim edildi.

Korona virüsten korunmanın en önemli kuralının temizlik ve hijyen olduğunu vurgulayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, " Camiler, aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, kardeşlik duygularının pekiştiği, sevginin daha da güçlendiği kutsal yerler. Hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettiğimiz toplu alanlardan biri de camilerimizdir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hazırladığımız hijyen paketlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle de ilçemizdeki din görevlilerimize hediye ettik. Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm din görevlilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yılmaz’a hediye ettiği hijyen paketi için teşekkür eden din görevlileri ise ibadethanelerde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

