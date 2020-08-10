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Toroslar’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 10.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, kontrollü sosyal hayat döneminde de temizlik faaliyetleri zamanında ve aksatılmadan planlı bir şekilde sürdürülüyor.

Toroslar’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, kontrollü sosyal hayat döneminde de temizlik faaliyetleri zamanında ve aksatılmadan planlı bir şekilde sürdürülüyor. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki tüm çöp konteynerleri tek tek yıkanarak dezenfekte edilirken, görüntü kirliliği ve kötü kokunun oluşumunun engellenmesinin yanı sıra sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Konteynerler, yıkama ve dezenfeksiyon işleminin ardından ilaçlanıp steril hale getiriliyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, insan sağlığı kadar çevre için de önemli olan bu uygulamanın Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi. İlçe genelinde temizlik çalışmalarını titiz ve özverili bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, "İlçe merkezi ile kırsal mahallelerimizdeki çöp konteynerleri, ekiplerimiz tarafından periyodik olarak ilaçlanıp, yıkanarak dezenfekte ediliyor. Bu sayede kötü koku ve sinek oluşumunun önüne de geçiliyor. Amacımız, hemşehrilerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir. Normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir esneklik bu salgının tekrar yayılmasına neden olabilir. Hemşehrilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve maskelerini ise kullandıktan sonra gelişigüzel yerlere bırakmamalarıdır" dedi.

Toroslar’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

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