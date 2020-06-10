YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da mesire alanları temizleniyor

Toroslar’da mesire alanları temizleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 10.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki piknik ve mesire alanlarında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce genelge ile kısıtlanan park, bahçe, piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden vatandaşların hizmetine açılmasıyla birlikte bu alanlardaki temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandıran belediye, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Toroslar’da mesire alanları temizleniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki piknik ve mesire alanlarında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce genelge ile kısıtlanan park, bahçe, piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden vatandaşların hizmetine açılmasıyla birlikte bu alanlardaki temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandıran belediye, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın daha nezih ortamlara kavuşması için ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki mesire alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Doğal güzelliği ve yaylalarıyla gözde olan ilçemiz, özellikle yaz döneminde daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de mesire yerleri ile piknik alanlarımızı kontrollü sosyal hayata uygun bir şekilde hazır hale getiriyoruz. Alacağımız önlemlerle salgının yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.
En güzel temizliğin, kirletmemek olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Bize emanet olan doğayı korumak ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevi. Biz de belediye olarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toroslar’da mesire alanları temizleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Mersin Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:43

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Alp Eczanesi
Merkez
Atalan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genelev patronunun akılalaz intikamı

Genelev patronunun akılalaz intikamı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.