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Toroslar’ın ulaşım ağı genişliyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çopurlu Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması yaptı.

Toroslar’ın ulaşım ağı genişliyor

Toroslar Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde yeni yol açma ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çopurlu Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması yaptı. Toroslar’ın hızla gelişen bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Her geçen gün büyüyen, gelişen ve nüfus yoğunluğu artan ilçemizin ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek adına çalışıyoruz" dedi.
Başkan Yılmaz, yeni yapılaşmanın hızla arttığı mahallelerde yeni yollara da ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bu gelişmeye paralel olarak belediye hizmetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde götürme gayretindeyiz. İlçemizin gelişen potansiyelini dikkate alarak çalışıyor ve plan dahilinde yeni yollar kazandırarak, mevcut yollarımızı da iyileştiriyoruz. Hizmetlerimizle sadece bugünü değil Toroslarımızın yarınlarını da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toroslar’ın ulaşım ağı genişliyor

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