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'Torpilli' olduğu iddia edilmişti! Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterinin torpil göndermesi gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 09:18
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddia edilmişti. Sık sık gündeme gelen bu konuyla ilgili Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nilay karakteri üzerinden gönderme yapıldı.

'Torpilli' olduğu iddia edilmişti! Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterinin torpil göndermesi gündem oldu!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Ünal ailesinin gelini olarak yer alan Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in diziye annesinin torpili sayesinde girdiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu "Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." demişti.

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Özlem Gürses'in YouTube programına katılan yapımcı Faruk Turgut da Feyza Civelek'i kendisinin istediğini açıklamıştı. "Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." ifadelerini kullanmıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE TORPİL GÖNDERMESİ!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ise kitap yazmak isteyen Nilay karakteri üzerinden torpil söylentilerine gönderme yapıldı. Gündem olan sahnede bir yayınevine giden Nilay, redaktöre Kıvılcım Hanım'dan torpilli olduğunu söyledi. "Bana torpil yapılacağından da bahsetti değil mi?" dedi, redaktör de "Anlamadım, ne torpili?" yanıtını verdi.

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Kızılcık Şerbeti
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