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Torreira'dan kan donduran açıklama! "Beni öldürmeye çalışıyormuş"

İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili ilk kez konuşan Lucas Torreira, olayın perde arkasını anlattı. Uruguaylı yıldız, kendisine yumruk atan kişinin yakın bir arkadaşına takıntılı bir tacizci olduğunu ve uzun süredir kendisini hedef aldığını söyledi.

Torreira'dan kan donduran açıklama! "Beni öldürmeye çalışıyormuş"
Cevdet Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda İstanbul'da yaşadığı saldırı olayıyla ilgili ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, yaşananların kendisi ve ailesi için beklenmedik bir olay olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF TALEBİ SANIP YANINA GİTTİ

Torreira dan kan donduran açıklama! "Beni öldürmeye çalışıyormuş" 1

Torreira, olayın bir otelde ailesiyle vakit geçirdikten sonra gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"En son Türkiye'de bir otelde ailemle padel oynadıktan sonra akşam duş alıp çıktım. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi, çektirdik. Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı."

"TAKINTILI BİR TACİZCİYMİŞ"

Torreira dan kan donduran açıklama! "Beni öldürmeye çalışıyormuş" 2

Saldırı karşısında refleks gösterdiğini anlatan Uruguaylı yıldız, olayın ardından ortaya çıkan detayların kendisini şaşırttığını dile getirdi.

"Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış."

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ"

Torreira, emniyette öğrendiği bilgilerin olayın boyutunu farklı bir noktaya taşıdığını söyledi. Saldırganın uzun süredir kendisi ve ailesi hakkında paylaşımlar yaptığını ifade eden futbolcu, durumun ciddi olduğunu belirtti.

"Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan ziyade mate takımımın kırılması canımı yaktı. Hastaneye rapora giderken hapisten yeni çıkan bir arkadaşım arayıp "Ben özgürüm" dedi, otoparkta doktor telefon flaşıyla beni muayene etti."

Torreira dan kan donduran açıklama! "Beni öldürmeye çalışıyormuş" 3

TÜRKİYE'DEN ERKEN AYRILDI

"Bu olay yüzünden biletlerimi değiştirip erken döndüm ama bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, o istisnai bir durumdu."

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
aşağılık kıskanç
Bu tarz açıklamakar ülkeyi genel anlamda kötü etkiler. Futbolcunun karakterine bakan yok maalesef. Ülkedeki gereksiz insan sayısını da düşünürsek gayet normal. lakin imaj zedeleniyor
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