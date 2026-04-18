Torreira iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi her şartta yeneceğiz"

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamposu Lucas Torreira, Ankara deplasmanında alınan galibiyetin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, hem takımın geri dönüş sürecini anlattı hem de önümüzdeki hafta oynanacak dev derbi öncesi rakibe psikolojik bir mesaj gönderdi.

İşte Torreira’nın derbi ateşini yakan o sözleri...

"DERBİYE ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe ile aradaki puan farkının korunmasının önemine değinen Torreira, derbiye dair iddialı bir tablo çizdi...

"Farklı bir imaj sergilememiz gerekiyordu ve bunu başardık. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var, ardından ise tüm dünyanın izleyeceği derbi... O maça 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız. Biz daha rahat taraf olacağız, onlar ise daha stresli gelebilir."

"SON MAÇTA CANIMIZ YANMIŞTI"

Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının takımı kamçıladığını belirten başarılı oyuncu, taraftarın desteğine vurgu yaptı...

"Son maçta canımız yanmıştı, önemli bir avantajımız vardı ve rakibimizin ensemizde olduğunu biliyorduk. Hafta boyunca çok sıkı çalıştık. Taraftarımızın bizi antrenmanda ziyaret etmesi çok önemliydi. Bu motivasyon sahaya yansıdı. 90 dakika sonunda zorlanmamız normal, deplasman maçları her zaman sert geçer. Bu 3 puan altın değerindeydi."

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Torreira, derbi öncesi "rahatlık" vurgusu yapsa da ciddiyetten taviz vermeyeceklerini ekledi ve şu sözleri kullandı: "Rahat taraf biziz ama bu maçı da kazanmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı da alacağız."