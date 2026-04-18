SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Torreira iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi her şartta yeneceğiz"

Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Lucas Torreira'dan flaş açıklama geldi. Uruguaylı oyuncunun "Fenerbahçe'yi her şartta yenmeliyiz, yeneceğiz" sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamposu Lucas Torreira, Ankara deplasmanında alınan galibiyetin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, hem takımın geri dönüş sürecini anlattı hem de önümüzdeki hafta oynanacak dev derbi öncesi rakibe psikolojik bir mesaj gönderdi.

İşte Torreira’nın derbi ateşini yakan o sözleri...

"DERBİYE ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe ile aradaki puan farkının korunmasının önemine değinen Torreira, derbiye dair iddialı bir tablo çizdi...

"Farklı bir imaj sergilememiz gerekiyordu ve bunu başardık. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var, ardından ise tüm dünyanın izleyeceği derbi... O maça 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız. Biz daha rahat taraf olacağız, onlar ise daha stresli gelebilir."

"SON MAÇTA CANIMIZ YANMIŞTI"

Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybının takımı kamçıladığını belirten başarılı oyuncu, taraftarın desteğine vurgu yaptı...

"Son maçta canımız yanmıştı, önemli bir avantajımız vardı ve rakibimizin ensemizde olduğunu biliyorduk. Hafta boyunca çok sıkı çalıştık. Taraftarımızın bizi antrenmanda ziyaret etmesi çok önemliydi. Bu motivasyon sahaya yansıdı. 90 dakika sonunda zorlanmamız normal, deplasman maçları her zaman sert geçer. Bu 3 puan altın değerindeydi."

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Torreira, derbi öncesi "rahatlık" vurgusu yapsa da ciddiyetten taviz vermeyeceklerini ekledi ve şu sözleri kullandı: "Rahat taraf biziz ama bu maçı da kazanmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı da alacağız."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.