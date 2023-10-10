Torreira ile aşk yaşıyor! Devrim Özkan pozlarıyla beğeni topladı... "Sade ve güzel"

Son olarak TV ekranında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan aşk hayatı gündemde. Torreira ile Miami'de görüntülenen ve aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu aşkını itiraf etmişti.

"Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna güzel oyuncu, "Her şey göründüğü gibi..." yanıtını vermişti.

Galatarasay'ın yıldız oyuncusuyla birlikte olan Devrim Özkan All Magazine için verdiği pozlarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından dergi için verdiği pozları paylaşan Özkan'a beğeni yağdı.



Galatasaray taraftarları da "Yenge yakıyorsun" yorumlarında bulunurken oyuncuya "Sade ve güzelsin" yorumları da geldi.



