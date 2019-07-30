Tortol Lumanza, Stabaek'e geri döndü

Stabaek, 1,5 sezondur Osmanlıspor'da forma giyen Kongo asıllı Belçikalı futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunun devre arasında Stabaek'ten Osmanlıspor'a gelmişti. Lumanza, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla TFF 1. Lig'de 27 maça çıkarken 1 gol attı.
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