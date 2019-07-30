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Tortol Lumanza, Stabaek'e geri döndü

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 30.07.2019 21:15 | Son Güncelleme

Norveç ekibi Stabaek, Osmanlıspor'dan eski futbolcusu Tortol Lumanza'yı yeniden kadrosuna kattı.

Tortol Lumanza, Stabaek'e geri döndü

Stabaek, 1,5 sezondur Osmanlıspor'da forma giyen Kongo asıllı Belçikalı futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunun devre arasında Stabaek'ten Osmanlıspor'a gelmişti. Lumanza, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla TFF 1. Lig'de 27 maça çıkarken 1 gol attı.

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