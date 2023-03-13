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"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Saffet Gümüş Gelibolu'ya ulaştı

13.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den aldığı Türk bayrağını 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılacak törende teslim etmek için "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Saffet Gümüş Gelibolu'ya ulaştı

Türk bayrağı ve şehitler için İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Bolayır köyünde muhtar Adnan Kaya, Gelibolu Kastamonulular Dernek Başkanı Murat Çatal karşıladı.

Saffet Gümüş, Bolayır’da mezarları bulunan Gazi Süleyman Paşa ve vatan şairi Namık Kemal’in mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Gümüş, 4 Mart 2023'te yola çıktığını belirterek, "Bu yılki yolculuğumuza İstanbul Bağcılar'dan başladık. Bağcılar Belediye Başkanım Abdullah Özdemir’den almış olduğum bayrağı, şehitler diyarı Çanakkale’ye getirmek için bugün dokuzuncu gün. Türklerin ilk ayak basmış olduğu Gelibolu Bolayır köyüne kadar ulaşabildik. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır diyen şairimizin Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bundan 108 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından Kastamonu'dan, Sivas’tan, Tokat’tan, Balıkesir’den, Sakarya’dan Türkiye’nin dört bir yanından geldiler." dedi.

Geceyi Gelibolu’da geçirecek olan Saffet Gümüş, sabah Eceabat'a hareket edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Mart Pazartesi

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