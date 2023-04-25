Torunlarının derslerine katkı için gittiği merkezde 60'ından sonra okuma yazma öğrendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren yaşam merkezine ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartal'ı getiren Hakver, merkeze kayıt işlemleri sırasında okuma yazma bilmediğini belirtti.

Küçük yaşlarda çalışmaya başladığı için okuma yazma öğrenemeyen Necibe Hakver, merkez eğitmenlerinin önerisiyle okuma yazma kursuna başladı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin de desteğiyle kursu başarıyla tamamlayan yaşlı kadın, eğitimini başarıyla tamamladı.

Necibe Hakver'in eğitimi süresince en büyük destekçileri ise 9 yaşındaki ikiz torunları oldu.

Okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan Hakver, 61 yaşında en büyük hayaline kavuştuğunu belirtti.

Sınavı geçip okuma-yazma belgesine sahip olduğunu aktaran Hakver, "60 yaşından sonra okuma yazma öğrendim. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

