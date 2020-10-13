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TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: "Türkiye Rallisi'ni 2021'de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız"

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

"2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması henüz kesin değil. Bugün için pandeminin özellikle sene başındaki rallileri nasıl etkileyeceği de bilinmiyor" - "Türkiye istediği sürece, 2021 dahil Dünya Ralli Şampiyonası'nda olmaya devam edecektir"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) bir ayağını, 2021'de de düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

TOSFED'den yapılan açıklamada, son üç yıldır Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil olarak organize edilen WRC Türkiye Rallisi'nin, FIA tarafından açıklanan 2021 takviminde rotasyona girerek bekleme listesinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenledikleri organizasyonun büyük övgü aldığını vurgulayarak, "Açıklanan 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması henüz kesin değil. Bugün için pandeminin özellikle sene başındaki rallileri nasıl etkileyeceği de bilinmiyor. Biz TOSFED olarak, ülkemiz menfaatlerini de koruyarak, kendi koşullarımız doğrultusunda Türkiye Rallisi’ni 2021’de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız. Sezonun gidişatını yakından takip ediyor olacağız. Türkiye istediği sürece, 2021 dahil Dünya Ralli Şampiyonası'nda olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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