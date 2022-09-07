"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk elemeleri yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin 2022 elemelerinde ilk etap tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından itibaren FIAT'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen projenin ilk elemeleri, 34'ü kadın toplam 522 adayın katılımıyla yapıldı.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen elemeler sonunda 40 erkek ve 10 kadın sürücü, 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek final elemlerine katılmaya hak kazandı.

Katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zamana karşı yarışacağı elemelerde, adaylara ilk olarak mentorlar eşliğinde ileri seviye teorik ve pratik eğitimler verilecek. Final elemelerinin ardından belirlenecek en hızlı ve başarılı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile üç yarışlık 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde mücadele verecek.

