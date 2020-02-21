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Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 112 Acil Servis Hizmetlerine 1 adet ambulans törenle teslim edildi.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya gönderilen 3 adet ambulanstan Tosya ilçesine tahsis edilen bir adet ambulans için Tosya 112 Acil Servisinde teslim töreni düzenlendi.Törene AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve teşkilat yöneticileri, Hastane Başhekimi Ahmet Karakuş ile 112 Acil servis çalışanları katıldı.Ambulansın 112 Acil Servisine teslim edilmesinin ardından açıklama yapan AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, “Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumuyla birlikte sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 112 Acil Servis Hizmetlerine 1 adet ambulans törenle teslim edildi.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya gönderilen 3 adet ambulanstan Tosya ilçesine tahsis edilen bir adet ambulans için Tosya 112 Acil Servisinde teslim töreni düzenlendi.
Törene AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve teşkilat yöneticileri, Hastane Başhekimi Ahmet Karakuş ile 112 Acil servis çalışanları katıldı.
Ambulansın 112 Acil Servisine teslim edilmesinin ardından açıklama yapan AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, “Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumuyla birlikte sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz. Tahsisi yapılan 1 adet ambulansımızı personelimize teslim ettik. Tosya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımıza, Kastamonu Milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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