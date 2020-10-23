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Tosya Adliye Sarayı binası yapım ihalesine çıkıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılması planlanan Adliye Sarayı binası için 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yapım ihalesi düzenlenecek.Prefabrik binada hizmet veren Tosya Adliyesi için yeni hizmet binası yapım süreci başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yapılması planlanan Adliye Sarayı binası için 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yapım ihalesi düzenlenecek.
Prefabrik binada hizmet veren Tosya Adliyesi için yeni hizmet binası yapım süreci başladı. Binanın yetersiz olması nedeniyle yeni hizmet binası yapılması için çalışmalar tamamlanarak ihale süreci başladı. Tosya ilçesine inşa edilecek yeni Adliye Sarayı hizmet binasının yapım ihalesi 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yapılacak. Bir yılda yapımı tamamlanması planlanan Tosya Adliye Sarayı hizmet binası 5 bin 345 m2 arazi üzerine toplam 4 bin 842 m2 kapalı alan olarak inşa edilecek. Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak olan binada 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 2 savcı odası ile 5 hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim savcı odası bulunacak.
Binada 2 Ceza, 2 Hukuk, 1 adet rezerv mahkeme ile İcra Müdürlüğü de yer alacak. Yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek Tosya Adalet Sarayı hizmet binasının ihalesi 2 Kasım 2020 günü saat 11.00’de yapılacak.

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