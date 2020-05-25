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Tosya Kaymakamı şehitliği ziyaret etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin bayramın ilk günü ailelerle birlikle şehitliği ziyaret ederek dua okudu.Ramazan Bayramının ilk günü Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin şehitleri unutmadı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin bayramın ilk günü ailelerle birlikle şehitliği ziyaret ederek dua okudu.
Ramazan Bayramının ilk günü Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin şehitleri unutmadı. Bayramın ilk günü şehit ailelerinin bayramını kutlayan Kaymakam Pişkin, ardından şehitliği ziyaret etti.
Kur’anı Kerim okunmasından sonra şehitlerin kabri başında tek tek dua eden ilçe kaymakamı ailelerle birlikte sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu. Kaymakam Deniz Pişkin, “Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ailelerimiz ile birlikte Tosya Şehitliğimizi ziyaret ettik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu
Korona virüs tedbirleri kapsamında, maske takılarak ve sosyal mesafe gözetilerek yapılan ilk şehitlik ziyareti oldu.

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