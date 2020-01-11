YURTHABER
  4. Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

Tosya Kaymakamına İdareciler Günü ziyareti

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kesildi.

10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Mehmet Ünsal İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.
İHA Muhabiri Mehmet Ünsal 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret ederek idareciler gününü kutladı.
Ziyarette idareciler günü anısına hazırlanan pasta Kaymakam Deniz Pişkin tarafından kesildi. İHA Muhabirine teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin idarecilerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirerek bu anlamlı günde hatırlanmanın güzel olduğunu söyledi.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladıBaşkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
Tosya Kaymakamından gazetecilere jestTosya Kaymakamından gazetecilere jest
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:07

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçlarına iddialı hazırlanıyor

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupası maçlarına iddialı hazırlanıyor

Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı

Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Cilt Kalitesini Arttırmak İçin, ’altın İğne’

Cilt Kalitesini Arttırmak İçin, ’altın İğne’

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.