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Tosya’da pandemi tedbirlerine uyum denetimi devam ediyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde pandemi tedbirlerine uyum denetimi aralıksız devam ediyor.Tosya ilçesinde covid-19 tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı hususunda denetimler oluşturulan denetim ekiplerince yapılıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde pandemi tedbirlerine uyum denetimi aralıksız devam ediyor.
Tosya ilçesinde covid-19 tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı hususunda denetimler oluşturulan denetim ekiplerince yapılıyor. Pandemi tedbirlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum denetimine Kaymakam Deniz Pişkin de katılarak denetimleri ve tedbirlere uyumu bizzat takip ediyor.
Perşembe günü yapılan denetimlere katılan Kaymakam Deniz Pişkin bugün Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda pandemi tedbir denetiminde bulundu. Fabrikalarda maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Kaymakam Deniz Pişkin, hijyen kurallarını uygunluğu da denetledi.
Firma yöneticileri ve çalışanlara pandemi tedbirlerini hatırlatan Kaymakam Deniz Pişkin, virüsün bulaşmasının tedbirlere uyularak önlenebilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti. Denetlemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren fabrikalarda denetimlerde bulunduk” dedi.

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