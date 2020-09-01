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Tosya’da ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi üçüncü kez uygulanacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilk olarak 2017 yılından beri başarıyla uygulanan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi yeni yılda da devam edecek.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılar için başlatılan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi, Tosya’da bu yıl 3’üncü kez uygulanacak.

Tosya’da ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi üçüncü kez uygulanacak

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilk olarak 2017 yılından beri başarıyla uygulanan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi yeni yılda da devam edecek.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından yardıma ve bakıma muhtaç yaşlılar için başlatılan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi, Tosya’da bu yıl 3’üncü kez uygulanacak. Projenin ilk olarak 2017 yılında bir yıl başarıyla uygulandıktan sonra geçtiğimiz yıl süresinin uzatıldığını hatırlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bu yıl projenin üçüncü kez kabul edildiğini belirterek, “Oluşturduğu toplumsal fayda ve talep artışı göz önüne alınarak projenin bir yıl daha uzatılması yönündeki talebi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edildi. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin projenin amacını;” ilçe merkezi ve köylerimizdeki muhtaçlığı tespit edilen yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak kimsesi olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç ancak huzur evi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaçları karşılanarak onları sosyal hayatın içinde tutmaktır” dedi.
Projenin içeriğine ilişkin bilgiler de veren Kaymakam Pişkin, “Yalnız Değilsiniz’ adıyla hazırladığımız proje ile bu kapsamdaki 80 yaşlı ve engellimizin; bir yıl boyunca ev temizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşyalarının temini ve kişisel bakım hizmetinin evlerinde görülmesini sağlayacağız. Tosya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Tosya’da ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi üçüncü kez uygulanacak

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