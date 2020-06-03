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Tosyalı derneklerden Kaymakama teşekkür

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen ile Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Sertkale, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret ederek korona virüs sürecinde alınan tedbirler ve çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER) Başkanı Hasan Şen ile Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOSYA-DER) Başkanı İlhan Sertkale, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.

Tosyalı derneklerden Kaymakama teşekkür

Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen ile Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Sertkale, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret ederek korona virüs sürecinde alınan tedbirler ve çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER) Başkanı Hasan Şen ile Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOSYA-DER) Başkanı İlhan Sertkale, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanları Şen ve Sertkale, salgınla mücadele sürecinde Tosya’da alınan tedbirler ve ortaya konulan çalışmalar nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin’e teşekkür etti.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, “Tosya’da aldığımız tedbir ve çalışmalarımız ile ortaya koyduğumuz olağanüstü çaba ve yoğun mesaiden dolayı şahsıma yaptıkları teşekkür ziyaretinden onur duydum. Ziyarete telefon ile katılarak bize olan desteğini ileten İstanbul’daki Tosya Dernekler Federasyonu (TODEF) Başkanı Ali Tekin’e de çok teşekkür ediyorum. Bu iki büyük STK başkanımızın ziyaretleri vesilesiyle; Tosya Genç İş Adamları Derneği’ne (TOSGİAD), ilçemizdeki Oda Başkanlarına, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneklerine, Tosya Haber 37 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci-Yazar Hüsnü Acar’a, Haber ve Medya Sitesi Tosyalı Abıca’ya, Tosya Açıksöz Gazetesinden Mehmet Ünsal’a, Hasan Atakan ve Mustafa Gemalmaz başta olmak üzere yüzlerce telefon ve mesajla desteklerini ve yanımızda olduklarını ifade eden bütün Tosyalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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