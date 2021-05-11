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Total ve Elf, inovatif ve teknolojik yeni ambalajlarla sunulacak

11.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tasarımla birlikte gelen en önemli özelliklerden QR kod sayesinde son kullanıcılar, artık ürünün orijinal olup olmadığını anlayabilecek

İSTANBUL (AA) - Total Madeni Yağlar, Total ve Elf madeni yağları ürün gamına yönelik inovatif ve teknolojik yeni ambalajlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Total açıklamasına göre, Haziran 2020 itibarıyla ithal ürünlerle başlayan yeni ambalajların piyasaya sürülmesi süreci Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye’de üretilen ürün grupları için başlayacak ve yeni ürünler raflarda yerini alacak.

Yenilenen Total Quartz ve Total Rubia logolarını merkezine alan yeni tasarımları sayesinde Total ve Elf madeni yağları modern ve dinamik bir görünüme kavuştu. Yeni tasarım, özellikle daha az ham madde kullanımı sayesinde her yıl 9 bin 500 ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri salınımı önleyerek çevresel etkinin azaltılmasına da katkıda bulunacak.

Ürün konumlandırmasına netlik kazandıran renklendirme stratejisi sayesinde servisler ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları ürünü kolaylıkla seçebilecek. Total ürün grubunda üst segment ürünler için Platin, orta segment ürünler için Gümüş ve daha alt segment ürünler için Bronz seçilirken performansıyla dikkati çeken Elf ürün grubunda ise orijinal renk ve etiket tasarımlara sadık kalındı.

Otomobillerin gösterge panelinden ilham alınarak tasarlanan yeni etiket tasarımında, gösterge panelinin etrafına dizilen ürün özellikleri, segmenti ve OEM onayları bulunuyor. Servisler ve son kullanıcılara, ürünün teknik bilgilerini ve avantajlarını öne çıkaran daha anlaşılır ibareler ve açıklamalar sunuyor.

- Güvenliği yükseltildi, dayanımı ve ergonomisi iyileştirildi

Açıklamaya göre, yeni tasarımla birlikte gelen en önemli özelliklerden bir tanesi de etiketin sol alt tarafında görünen QR kod oldu. Bu QR kod sayesinde son kullanıcılar, artık ürünün orijinal olup olmadığını anlayabilecek. Google Play Store veya App Store’dan indirilebilecek Total ACF uygulaması sayesinde ürünün üzerindeki QR kod okutularak ürünün orijinal olduğu teyit edilebiliyor. Yeni etiket tasarımı, benzerlerinden farklı olup son kullanıcıya motor yağları hakkında bilgi veren radikal bir yenilik niteliği taşıyor.

Yeni tasarımla birlikte kapak tipleri de değişiyor ve iki yeni tip kapağa geçiliyor: Türkiye’de yalnızca Total tarafından kullanılan yüksek güvenlikli “superseal” kapaklar ve dökme kolaylığı sağlayan “körüklü” kapaklar. Körüklü kapaklar ithal ürünlerde yer alırken “superseal” kapaklar Türkiye’deki yerli üretimlerin tamamında yer alacak. Yeni, geliştirilmiş kapak teknolojisi kullanıcılara emniyet ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Yeni ambalaj, kavrama, taşıma ve dökme kolaylığı sağlayan daha ergonomik tutamak tasarımı sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni tutamak tasarımı ürünün genel anlamda deformasyon dayanımını da iyileştiriyor.

Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Kapsamlı bir pazar araştırması neticesinde ortaya çıkan yeni ambalaj konseptimiz müşteri odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergesi. Günümüzde servisler ve son kullanıcılar, ürünler ve kullanımları hakkında bilgiye ihtiyaç duyuyor ve daha fazla ergonomi talep ediyor. Bundan yola çıkarak ambalajlarımız yeni bir şekil, yeni renkler ve etiket ile yeniden tasarlandı.

Farklı renklendirme stratejisi ve yenilikçi etiket tasarımı ile servisler ve son kullanıcılara ürün seçimi ve teknik detayların anlaşılması konusunda da bir kolaylık sağladık. Ürünlerin teknolojik üstünlüklerine de kolayca görülebilecek şekilde yer verdik. Aynı zamanda Türkiye’de madeni yağlar pazarında ilk kez hızlı ve kolay orijinallik kontrolü sağlayan kriptolu QR kod teknolojisi ile sahteciliği önlemek anlamında dev bir adım atmış olduk. Bu yeni teknolojinin sektörde ilk olduğunu tekrar vurgulamaktan gurur duyuyorum."

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