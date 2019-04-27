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Tottenham 0 - 1 West Ham United (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında ilk 4 için mücadele eden Tottenham, West Ham United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi West Ham 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham 0 - 1 West Ham United (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United, deplasmanda Tottenham Hotspur'u 1-0 yendi.

Ligi ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan West Ham United'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede West Ham United'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada Michail Antonio attı.

Yeniden inşa edilmesinin ardından mart ayında hizmete giren stadında ilk kez kaybeden Tottenham Hotspur, 70 puanla 3. sırada kalırken, West Ham United ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.

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Tottenham west ham united Premier Lig

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